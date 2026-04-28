Catamarca lanza “Marcatón Transporte” con 50% de descuento en el boleto de colectivo

Los usuarios deberán abonar el viaje utilizando dinero en cuenta mediante código QR a través de la aplicación MODO BNA+. Además, será requisito estar registrado en la plataforma “Mi Catamarca”.

En una medida orientada a incentivar el consumo y aliviar el gasto cotidiano de los usuarios, el Gobierno de Catamarca pone en marcha “Marcatón Transporte”, un programa que ofrecerá un 50% de descuento en el boleto de transporte público urbano para quienes utilicen medios de pago digitales.

La iniciativa surge en el marco del convenio que tienen el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Federación Económica Catamarca. El acuerdo fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto a los ministros de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, y el gerente zonal del BNA Sebastián Riveros.

Se trata de una propuesta inédita en el país, que articula a un banco público con un gobierno provincial para generar beneficios directos en el transporte. El programa estará vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2026, con posibilidad de renovación.

El beneficio consiste en un descuento del 50% del valor del pasaje, con un tope de reintegro de $10.000 mensuales por persona. Para acceder, los usuarios deberán abonar el viaje utilizando dinero en cuenta mediante código QR a través de la aplicación MODO BNA+.

Además, será requisito estar registrado en la plataforma “Mi Catamarca” y estar enrolado específicamente en el programa “Marcatón Transporte”, con los datos personales validados.

El beneficio es personal, intransferible y no acumulable con otras promociones, salvo excepciones. La renovación será automática mes a mes, siempre que se mantengan las condiciones de acceso.

Con esta medida, el Gobierno apunta a facilitar la movilidad urbana, promover el uso de pagos digitales y dinamizar la economía local, en un contexto de ajuste en los bolsillos.