El Gobierno de Catamarca y la Universidad Siglo XXI lanzan programa de becas: conocé cómo inscribirte

_El programa de becas de formación profesional está destinado a jóvenes catamarqueños en áreas estratégicas._ El Gobierno de Catamarca, junto a la Universidad Siglo 21, presentó un nuevo programa de becas de formación profesional destinado a jóvenes egresados del nivel secundario que buscan continuar sus estudios e incorporarse al mundo del trabajo. La inscripción ya se encuentra abierta y se realiza de manera 100% online. Los interesados pueden consultar requisitos y oferta de trayectos en el sitio oficial: https://catamarca-becaseducativas.21.edu.ar/ La iniciativa promueve el acceso a la educación superior a través de trayectos formativos vinculados a sectores estratégicos para el desarrollo productivo provincial, como energía, redes y telecomunicaciones, ambiente, turismo, marketing digital y desarrollo de videojuegos. El programa contempla siete trayectos de formación, con titulaciones intermedias y la posibilidad de continuar hacia una tecnicatura. De esta manera, los estudiantes podrán incorporar conocimientos, habilidades prácticas y certificaciones académicas en cada etapa del recorrido. Al respecto, la ministra Verónica Soria destacó: “Acompañar a los egresados del secundario es una prioridad. Estas becas están pensadas en función de los perfiles que hoy demanda el sector productivo, en áreas como energía, tecnología, ambiente y turismo, para que los jóvenes puedan formarse con herramientas concretas y acceder a oportunidades reales de trabajo”. Estudiar desde cualquier lugar de la provincia La cursada se desarrollará en modalidad virtual, a través de un recorrido en plataforma, con acompañamiento docente permanente en encuentros sincrónicos y asincrónicos. Esto permitirá que jóvenes de todos los departamentos de Catamarca puedan acceder a formación universitaria desde sus hogares, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y la profesionalización en todo el territorio provincial. Las clases comenzarán el 10 de mayo.