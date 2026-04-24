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Se secuestran droga y detienen a tres sujetos en la Capital

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By Datamarca4

En las últimas horas, en la Avenida Gobernador Rodríguez, entre calles 25 de Mayo y Avellaneda y Tula, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía detuvieron a dos personas por tenencia de drogas.

La Policía identificó a dos sujetos de 30 y 31 años de edad, quienes circulaban en un automóvil Volkswagen Fox, de color gris.

Al realizar el control correspondiente, incautaron dos (02) teléfonos celulares marcas LG y Samsung, $345.000 en efectivo, al igual que dos (02) envoltorios de plástico que contenían cocaína.

Continuando con la pesquisa y bajo las directivas del Juzgado Federal, en la madrugada de hoy, el personal interviniente llegó hasta una vivienda del barrio La Tablada, donde materializó un allanamiento, durante el cual secuestró un teléfono celular IPhone 11 Pro Max y la suma de $124.900 en efectivo.

Cabe señalar que, al finalizar los procedimientos, los policías procedieron a la detención de tres sujetos; dos de 30 y el restante de 31 años de edad, por lo que fueron alojadas en dependencias policiales a disposición de la Justicia interviniente.

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