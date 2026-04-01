Horror en Santiago: adolescente asesinó de más de 20 puñaladas a su madre e intentó matarse

Un adolescente de 16 años asesinó de más de 20 puñaladas a su madre e intentó quitarse la vida en la localidad santiagueña de Monte Quemado. Si bien el agresor fue hospitalizado y estuvo grave, ya fue dado de alta y quedó detenido.

El dramático episodio ocurrió la semana pasada en una casa ubicada entre las calles Tucumán y Las Heras del barrio Porvenir. Los efectivos se dirigieron al lugar tras un llamado de los vecinos al 911 luego de haber encontrado a la víctima pidiendo ayuda en la calle.

Al llegar, los policías de la Comisaría de la Mujer y la Familia N°8 se encontraron con una escena desgarradora. Según se informó luego de las primeras pericias, Alicia Balderrama, de 35 años, habría intentado impedir que su hijo se quitara la vida, aunque esta hipótesis todavía está siendo investigada.

En ese contexto, se habría desatado una discusión que escaló hasta que el chico terminó agrediendo a la mujer. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital zonal, donde los médicos la asistieron rápidamente, pero la mujer había llegado sin signos vitales.

La inspección médica preliminar realizada al cuerpo reveló que Alicia presentaba múltiples cortes en la cara y en el cuello, la cual habría sido fatal.

El adolescente —quien aparentemente tenía problemas de adiciones— fue encontrado, minutos más tarde a la aparición de su madre, tendido sobre la vereda de su propia vivienda, también con lesiones en distintas partes del cuerpo.

El agresor también fue asistido y trasladado al centro de salud. Debido a la gravedad de su caso, fue derivado a un hospital de mayor complejidad en la capital de la provincia.

Los vecinos de la zona relataron ante la policía haber escuchado gritos y una fuerte discusión previa al ataque. Una testigo dijo que el joven atravesaría problemas personales, lo que habría derivado en el trágico desenlace.

Finalmente, este lunes el adolescente fue dado de alta y quedó alojado en una dependencia policial de la ciudad de La Banda. En consecuencia el juez de Control y Garantías de Copo, Facundo Sayago, ordenó que fuera imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

Asimismo, el magistrado dispuso que el menor fuera trasladado ayer a Monte Quemado, donde este miércoles se realizará una audiencia en la que se lo notificará formalmente de la imputación y de que se aplicará la ley penal de la minoridad.

Los medios locales precisaron que el chico podría ser alojado en el Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente de Santiago del Estero para menores en conflicto con la ley penal. Se espera que en las próximas horas se determinen las causas del ataque y se brinden más detalles sobre el caso.