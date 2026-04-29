Sturzenegger anticipó nuevas reformas y pidió apoyo a los gobernadores

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado presentó en ExpoEFI una serie de proyectos que el Gobierno planea enviar al Congreso, entre ellos iniciativas sobre propiedad privada, Ley de Tierras, sociedades de Inteligencia Artificial y cambios en la Ley de Cabotaje.

Entre las próximas iniciativas que planifica impulsar, el Gobierno quiere mandar al Congreso una serie de proyectos vinculados a la desregulación. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles sobre lo que viene y les reclamó más respaldo a los gobernadores.

El funcionario se presentó ante empresarios y referentes del mundo de las finanzas en ExpoEFI y mencionó varios de los proyectos que el Ejecutivo tiene pensado enviar al Congreso.

Entre ellos, mencionó la inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley de Tierras. “Solo la derogación parcial de la ley de tierras va a permitir inversión extranjera por unos US$15.000 millones”, sostuvo.

Más adelante, se refirió a una reforma de la Ley de Sociedades para incorporar la figura de sociedades de Inteligencia Artificial e hizo referencia a cambios en la Ley de Cabotaje. En este sentido, dijo: “¿Se imaginan cómo mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná?“.

En ese momento, el ministro también les habló a algunos gobernadores y les reclamó apoyo. Por ejemplo, se dirigió al mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, y le dijo: “Gobernador, usted que fue beneficiario de la Ley de Glaciares, ayúdenos a convencer a sus colegas con la Ley de Cabotaje”. También hizo lo mismo con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdez.

“Venimos de 15 años de estancamiento, porque teníamos prohibido crecer. La Ley de Glaciares hacía imposible la minería, cuando Chile exporta US$60.000 millones en minería. Compartimos la misma cordillera de los Andes, ¿se imaginan si la Argentina tenía US$60.000 millones más de exportación cada año? Después hablamos de préstamos con el Fondo y lo hicieron Chile, Perú y Bolivia, mientras nosotros nos restringíamos para tener esos recursos“, expresó el funcionario.