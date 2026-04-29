Trump reafirmó su alianza con Reino Unido en plena tensión por Malvinas

Tras el cruce con el gobierno de Keir Starmer, el expresidente destacó ante el rey Carlos III la “relación especial” entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “no tiene amigos más cercanos que los británicos” al darle la bienvenida al rey Carlos III en la Casa Blanca, en momentos de tensión entre Washington y Londres por la guerra en Oriente Medio y por las Islas Malvinas y tras un nuevo supuesto intento de asesinar al mandatario.

“En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos”, declaró Trump en un discurso en el que afirmó que ambos países mantienen una “relación especial”. “Esperemos que siempre siga siendo así”, añadió.

Carlso III y su esposa llegaron el lunes a Washington y los Trump frecieron a la pareja real un té y, más tarde, un recorrido por la Casa Blanca.

La visita de cuatro días estaba destinada a celebrar los vínculos históricos entre los dos estrechos aliados con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos del antepasado del monarca británico, Jorge III.

Pero terminó con Carlos, de 77 años, obligado a desplegar una ofensiva de encanto diplomático después de queTrump, de 79, criticara duramente la negativa de Londres a ayudar a Washington en el conflicto con Irán.

La gira tampoco se suspendió pese a un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió Trump el sábado y por el que hubo un detenido.