OSEP acordó actualización con Bioquímicos

La Obra Social cerró una nueva actualización con el Colegio de Bioquímicos. Además, el equipo directivo de OSEP se reunió con autoridades del Hospital Alemán de Buenos Aires. El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, mantuvo un encuentro la semana pasada con representantes del Colegio de Bioquímicos, con el fin de acordar una nueva actualización en el pago de prestaciones. Además, junto al gerente general, Horacio Campazzo, se reunió con el gerente comercial de Alta Complejidad Médica y Pacientes Internacionales del Hospital Alemán de Buenos Aires, Claudio Bottaro. La actualización otorgada a bioquímicos se mantiene en la línea de trabajo seguida con los demás profesionales de la salud y se acordó un 5% desde julio con una cláusula gatillo para las variaciones económicas del segundo semestre del año. *Reunión con el Hospital Alemán* Por otra parte, el equipo de gestión de OSEP mantuvo un encuentro con el gerente comercial de Alta Complejidad Médica y Pacientes Internacionales del Hospital Alemán de Buenos Aires, Claudio Bottaro, para dialogar sobre el convenio vigente y articular dinámicas de trabajo conjuntas con el fin de brindar un mejor servicio a los afiliados que deben ser derivados a dicho centro de salud. Además, se avanzó con el proyecto de organizar unas jornadas de actualización para la comunidad médica local previstas para el mes de diciembre.