Este año la Feria del Libro recibe la visita de Paula Vázquez y Quique Avogadro, quienes realizarán el jueves 10 de octubre a las 20 hs una cobertura especial para su programa “Arte en Marte”, un magazine cultural presentado por Picnic Extraterrestre, un canal de streaming dedicado a la cultura y el entretenimiento.

Los conductores participarán, durante la segunda jornada de la feria, de un encuentro con el público, en el que además grabarán entrevistas con artistas locales, entre los que se encuentran la talentosa pareja de músicos María Paula Godoy y Juan Angera, así como con el multifacético Víctor Aybar, bailarín, profesor de danza, licenciado en letras y poeta.

“Arte en Marte” se emite todos los miércoles a las 18, a través de la plataforma Youtube. Cada episodio ofrece diálogos profundos con artistas consagrados y emergentes, además de coberturas en agenda de eventos culturales. La conducción es compartida por los ex funcionarios culturales de distintas trayectorias políticas: Paula Vázquez, ex directora de Asuntos Culturales de la Cancillería durante la gestión de Alberto Fernández; y Enrique Avogadro, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Horacio Larreta.

El programa también cuenta con la colaboración de columnistas expertos en temas como la noche, el vino, la cultura y la gastronomía.

El programa desde la Feria del Libro será publicado como un especial el sábado 26 de octubre en el canal de Youtube de Picnic Extraterrestre. https://www.youtube.com/@Picnic.Extraterrestre