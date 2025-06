ATE desafía al Gobierno y llama a estatales a tomarse el Día del Empleado Público

El jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, reiteró que el Congreso debe derogar la medida. Sin embargo, la Casa Rosada ya oficializó que la dejó sin efecto. Los gremios estatales han lanzado un claro desafío al Gobierno, instando a los empleados públicos a no presentarse a trabajar este viernes 27 de junio, en conmemoración del Día del Empleado Público. Esta convocatoria se produce a pesar de que la Casa Rosada ya oficializó la suspensión de este asueto. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reiteró su postura en su cuenta de X (ex Twitter), calificando de “trucho” el decreto por el cual el Poder Ejecutivo dispuso la medida en el Boletín Oficial. Aguiar afirmó categóricamente que no acatarán la suspensión y llamó a los empleados públicos a no asistir a sus puestos de trabajo, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de realizar un paro. “Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, publicó el dirigente gremial. Aguiar anunció que ofrecerán una conferencia de prensa este viernes a las 12:00 desde la Secretaría de Trabajo para brindar más detalles. El jefe de ATE redobló sus críticas hacia el gobierno del presidente Javier Milei, señalando: “Sólo en su odio se explica que el resto de las actividades laborales tengan su día y el mismo sea no laborable. Celebrar nuestro día es un derecho que el Congreso estableció mediante una Ley y sólo el Congreso puede derogar”. Aguiar no descartó la implementación de “una medida de acción directa como un paro”, cuyo anuncio se realizaría en las próximas horas.