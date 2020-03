La familia Nelle, busca ayudar en la difícil situación que atraviesan muchos catamarqueños. Arman 70 packs por día compuesto por carne, fideo y pan. Están a disposición en el local ubicado en avenida Galíndez 444.

La familia se solidariza ante la situación que atraviesan muchas personas que no pueden realizar sus trabajos, lo que le impide llevar el alimento a la familia.

Ricardo Nelle comentó al respecto: “Estamos en una situación difícil, el Presidente dio 15 días más y hay gente que ha cerrado sus negocios, no pueden salir a hacer changas, que es de lo que muchos viven, de lo que ganan, de ahí tienen para comer. La gente está en sus casas, no puede salir a trabajar y se le complica todo, a la clase baja y media. Por eso, decidimos con la familia hacer nuestro humilde aporte para que la gente pueda tener su comida en su propia casa. Estamos enfocando a la gente que más necesita, gente que capaz no puede comprar un paquete de fideos”.

En relación con el desarrollo de la iniciativa, comentó: “Comenzamos hoy -por ayer- y vamos a entregar el miércoles, la otra semana los mismos días. Hoy -por ayer- entregamos entre diez y doce, esperábamos que sea más; lo que pasa es que decidimos anoche hacerlo y publiqué en las redes sociales. Armamos por día 70 paquetes que tiene medio kilo de pan, medio kilo de carne y un paquete de fideo o arroz”.

