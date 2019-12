El Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Flavio Fama, realizó un balance de su gestión en este año que termina, resaltando que fue un “año muy especial en el sentido de que tenemos nuevas carreras en funcionamiento y aprobadas otras carreras que generan una expectativa muy alta en los jóvenes y por otro lado hemos tenido la oportunidad de acercarnos a las nuevas autoridades de la provincia, algo indudablemente muy auspicioso para la universidad”.

Fama señaló que en ésta época del año se trata de ver qué es lo que queda en el deber y en el haber, teniendo en cuenta lo que lo que se planificó, lo que se hizo, lo que se dio y lo que espontáneamente también surgió, “hemos aprobado carreras nuevas que generan mucha expectativa y queremos implementar a partir del año que viene algunas y a partir del 2021 otras”.

“Ver cómo cambia la Universidad también es algo que nos llena, porque a eso lo podemos verificar, cómo va creciendo”, sintetizó.

Asimismo enfatizó que este año ha sido “muy especial” también porque hubo cambio de autoridades en la provincia, “algo que también generó no sólo una participación mía mucho más abierta en ese tema, sino que me dio la posibilidad de conocer mucho mejor las realidades de la ciudad”.

“Ya tuvimos la oportunidad de conectarnos con las nuevas autoridades, con una muy buena repercusión, lo que es un aliciente para nosotros, porque siempre hemos defendido la idea de que institucionalmente la Universidad tiene mucho potencial no sólo en su gente, sino en el conocimiento que hay, en los laboratorios, etc. Así que el que podamos empezar a trabajar con el Gobierno Municipal y Provincial de una forma más proactiva, más directa, también es una muy buena noticia”, resumió sobre el tema.

Con respecto a las acciones de la UNCA en el interior de la provincia, el Rector dijo que “se siguen potenciando, tanto con el programa UNCA+Cerca, como con el Plan de Territorialización, lo que es muy importante para mí. En cuanto a este último, ya tuvo sus primeros egresados este año en Andalgalá, Santa María y Ancasti. Esto nos pone muy contentos porque este fue un año de cosechar lo que se hizo en años anteriores y cuando uno ve el resultado, es lo más satisfactorio”.

Desafíos

“Por supuesto que hay desafíos, por supuesto que existen las incertidumbres, el cambio de gobierno nacional hace que exista un reacomodamiento de la política nacional, que personalmente tengo esperanzas de que se seguirá sosteniendo este modelo de Universidad Pública y gratuita; y que más allá de los avatares y coyunturas que tengamos, espero que ese ajuste no toque al sistema universitario. Esto, sinceramente, no creo que pase”, consideró.

“Un año tiene sus cosas y sin sabores, por ejemplo, la delegación que tenemos en El Alto, la hubiésemos querido inaugurar a fin de año y no pudimos porque no llegamos con la obra y lo vamos a inaugurar en marzo del año que viene. También en marzo o abril tenemos prevista la inauguración del nuevo comedor universitario, que está quedando muy lindo, y tiene un espacio verde al que estamos poniendo en valor y también le estamos poniendo seguridad y todo lo necesario para brindarles comodidad a los alumnos. Estas cosas son importantes para el balance de fin de año”, explicó con respecto a dos grandes proyectos de la institución.

Acercamiento

“Uno de los elementos positivos de este año, es el acercamiento al Estado, aunque claro que hay que trabajar fuertemente en este vínculo interinstitucional. La provincia necesita muchas cosas y la ciudad también, en cuanto a asesoramiento técnico a planes y gente que lleve adelante estas cuestiones y ahí es en donde la Universidad tiene su máximo potencial”.

“El otro día me reuní con el Intendente y me pedía participar en su programa Municipio 2030, y recordarán que tenemos un trabajo que hicimos con el senador Dalmacio Mera, que es un recurso valioso para tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Las autoridades todavía están asentándose en su cargo, lo que requiere un tiempo, y si no nos sumamos todos, estaríamos desperdiciando esfuerzos”.

Asimismo, Fama destacó que “hoy (por ayer) fui recibido por el gobernador, en un principio, es algo protocolar y de saludo, pero nos pusimos a disposición del Gobierno la provincia para que la Universidad pueda colaborar y trabajar conjuntamente en las acciones que deseen emprender. Tuvimos una buena recepción, existe disponibilidad para trabajar algunos temas. Definimos algunas áreas en donde podríamos empezar a trabajar, y definiremos una agenda de trabajo”.