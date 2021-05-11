Corte de energía programado para mañana, en el sur capitalino
La empresa Energía de Catamarca SAPEM, pone en conocimiento de los Señores Usuarios que, debido a trabajos de mejoras en el sistema eléctrico de SFV Catamarca, se restringirá el servicio de energía eléctrica conforme al siguiente detalle:
FECHA: MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021
HORARIO: 08:00 A 13:30 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: SALIDA BANCARIO 13.2 KV
ALIMENTACION: ET SUR
MOTIVO: REPARACIÓN DE LMT 13,2kV, IZADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO CAMBIO DE APOYOS MADERA. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE ET SUR POR AVDA. LOS MINERALES HASTA B° BANCARIO Y RIPIERA Y HASTA SECCIONAMIENTO XS CRUCE RIO ONGOLI .
USUARIOS SINGULARES:
RIPIERA PREVEDELLO – VELODROMO
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, UBICADAS EN LOS BARRIOS: B° ALMIRANTE BROWN – B° BANCO CAT. – B° 80 VV SUR – B° 100 VV (LP 9,13,17,20/12) – B° 50 VV (LP 119/04) – B° 90 VV (LP 35/05) – B°30 (CAMINO RIPIERA) – PORTAL DEL SUR.