El mundo “Cule” ya no es el mismo, desde que el equipo “azulgrana” bajo el rendimiento a partir de que se hizo cargo de la dirección técnica, el cuestionado Quique Setién.

Ayer el Barcelona perdió de local con el Osasuna por 2 a 1, dejando en manos del Real Madrid el título de la liga española, lo que despertó la autocrítica de Lionel Messi, quién disparó con munición pesada para todos los que son parte del plantel y cuerpo técnico, aduciendo mucha falta de entrega en cada partido en el último tiempo.

“No queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco cómo fue el año. Un equipo muy irregular, muy débil al que crean muy fácil y nos hacen goles. Nosotros ayudamos para que el Madrid se lleve esta Liga. Debemos hacer autocrítica, empezando por nosotros, pero una autocrítica global”, disparó La Pulga luego del partido.

En conferencia de prensa, Quique Setién fue consultado sobre estos dichos del máximo referente del Barcelona. El DT reconoció “en parte” lo expresado por La Pulga y sembró dudas cuando le preguntaron si espera seguir siendo el entrenador del blaugrana en la Champions League.

“Espero seguir siendo el entrenador, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con él (por Messi) en muchas cosas. Tenemos que hacer autocrítica y nos va a costar, pero tenemos que mejorar porque si no lo hacemos nos va a costar no solo la Champions sino cualquier cosa que podamos pretender. Aunque también hay muchas cosas que hemos hecho bien y se reduce todo al acierto”, manifestó.

Está previsto que hoy, el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu, se reúna con el entrenador para tener respuestas de esta crisis y de los malos resultados que cosechó desde que asumió en enero. Si bien no se “prevé” que sea cesado, las dudas sobre su presencia en unas semanas por Champions ya están presentes luego de las palabras del capitán.