Tan solo un día bastó para que “Gringo” vuelva a ser noticia, ahora con un final feliz, porque tiene familia y mucho amor.

Ayer gringo había sido “picaneado” por policías y conmocionó a todos con el lamentable hecho. Mirá la nota acá: https://datamarca.com/denuncian-que-policias-picanearon-a-gringo-un-perro-callejero-de-fme/

Pau Castillo se comunicó con la redacción de Datamarca y detalló el maravilloso gesto de una familia. A su vez en su cuenta de Facebook realizó una publicación detallando el presente de Gringo.

“Hoy soy un poquito más feliz💜

Lour Lopez gracias de todo corazón por abrirle las puertas de tu hogar a gringo y hacerlo parte de tu familia, no me cabe dudas que amor no le va a faltar, y estoy segura que el tiene mucho amor para brindar porque es un perrito muy cariñoso! Gringo está muy bien en su nuevo hogar, con su nueva familia.

 Gracias Maria Fernanda Carrizo y a tu pareja, por todo el apoyo incondicional, por darle siempre un platito de comida a gringo, y por ayudar a trasladarlo hasta su nuevo hogar.

También quiero darle las gracias al comisario Guillen, por contactarnos personalmente y darnos la tranquilidad de que se están tomando las medidas necesarias con el caso de gringo y darnos la seguridad de que podemos contar con usted ante cualquier situación.

Gracias a toda la gente que preguntaba por gringo y vino a dejarle comida!

Me quedo tranquila y muy feliz, seguramente muchos te vamos a extrañar😭Pero esta donde merece estar, un hogar donde le den mucho amor. Prometo ir a visitarte cuando pueda gringo💜”Â