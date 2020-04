Para lograr que los alumnos continúen su ciclo lectivo durante la cuarentena.

Mientras se continúa trabajando en medidas de prevención para evitar las enfermedades de Covid-19 y dengue, una de las grandes preocupaciones en el municipio capitalino es el de la educación. Por ello, desde la Municipalidad de la Capital se vienen realizando diferentes acciones para lograr que los alumnos continúen su ciclo lectivo durante la cuarentena.

Para evaluar la marcha de los planes educativos no presenciales, que se implementaron para mantener la actividad académica durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el intendente Gustavo Saadi se reunió con directores de los tres niveles del Sistema Educativo Municipal, e intercambió opiniones sobre los resultados de esta experiencia.

La meta es sostener el derecho a la educación de calidad para todos los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, ofreciéndoles la oportunidad de aprender más allá de la imposibilidad de asistir a la escuela.

En su reunión con los directores de los establecimientos educativos, Saadi analizó logros y dificultades de esta nueva modalidad de enseñanza, para continuar perfeccionando el mecanismo de aprendizaje. Los directores brindaron valiosas sugerencias que serán sumadas a las prácticas actuales.

“La estrategia de la gestión educativa para este momento ha consistido en estimular y favorecer a directivos y docentes para sostener la conexión con los estudiantes y las familias. Para ello se ha dispuesto la obligatoriedad del uso de la plataforma Magnaplus, esto sin limitar el uso de otras redes que ya se estaban utilizando. Hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la comunidad educativa y los docentes se están vinculando con los estudiantes a través de esta plataforma más las otras redes”, comentó el director General de Educación de la comuna, Enrique Giménez.

El funcionario también se refirió a los alumnos que pueden tener alguna dificultad para el ingreso a la plataforma digital, y señaló que “sabemos y tenemos identificado nombre por nombre qué estudiantes están en situación de riesgo por los múltiples factores que sobrevienen a la ausencia de la presencialidad. Si bien la mayoría se está conectando vía web hay un conjunto que lo estamos atendiendo por medio de cuadernillos educativos distribuidos a sus familias”.

Desde el sistema Educativo Municipal se está tratando de ser consecuentes en estimular y respetar el trabajo de docentes y directivos escolares, de manera que los contenidos que se están distribuyendo de cada grado y año de los niveles está siendo administrado por ellos que son los conocedores de los alumnos y que tienen la planificación pedagógica de cada división.

“Hay distintos grupos en condiciones de vulnerabilidad que atender. Aquellos que no se están conectando a la red por múltiples razones, los ingresantes a primer año que no han tenido tiempo de habituarse al nuevo nivel en primaria y secundaria, los estudiantes con discapacidad y aquellos donde el clima educativo del hogar no acompaña. Estamos tratando de atender esta diversidad de situaciones priorizando contenidos y capacidades para no abrumar a las familias y no sumar más estrés al momento que estamos viviendo”, concluyó Enrique Giménez.