El pasado lunes Juan Martín del Potro dio a conocer la noticia de que se iba a someter a una nueva cirujía para combatir contra lesión en la rodilla que lo alejó por casi dos años de las canchas.

Este martes, el tenista de 32 años subió una foto a sus redes sociales donde se lo ve en la camilla de un hospital de Chicago, ciudad en la que le fue realizada la operación definida por él mismo como “la definitiva”

Esta se trata de la cuarta cirujía de rodilla a la que se somete del Potro e intentó, junto a sus médicos, evitarla a toda costa, aunque sin resultados positivos. “Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos y no tuve buenos resultados”, explicó en su video.

Así, con el aval de su médico de cabecera, Jorge Chahla, el tenista optó por la operación, ya que todavía conserva el “deseo de volver a jugar al tenis y de estar en los Juegos Olímpicos”.

Cabe resaltar que esta noticia se da a poco tiempo del fallecimiento de su padre. “No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero un día me levanté, lo llamé al médico y le dije: ‘Vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y salir de esto, que hace muchos meses me trae dolores de cabeza”.