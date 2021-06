El próximo encuentro directo, cara a cara, entre Martín Guzmán y representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), se dará entre el 9 y el 10 de julio. Y tendrá a Italia como escenario. Esos días, el ministro de Economía estará en Venecia, en la próxima cumbre de líderes de finanzas del G20, donde el bloque estudiará como principal tópico la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas a nivel mundial; proyecto que Argentina avala 100% y que podría tener el apoyo de los estados más importantes del mundo. Y que también tiene el voto positivo del organismo que dirige Kristalina Georgieva. Para defender la posición del FMI viajará a la histórica ciudad italiana, la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozac.

Quiso el destino que la enviada del Fondo sea además la principal responsable del caso argentino; y que coincida con Guzmán en el evento más importante del año para los ministros de Economía y responsables de las finanzas de los países miembros del bloque. Obviamente habrá algún momento para el encuentro bilateral entre Guzmán y Kozac, las personas que hacia delante tendrán las responsabilidades de negociar y cerrar un acuerdo por la deuda que el país mantiene con el organismo por unos u$s 44.500 millones correspondientes al Stand By que el país firmó en 2018 con Mauricio Macri en el gobierno. Y cuyo primer y gran pago Julie Kozac cuenta con el apoyo total de Georgieva, y es una de las economistas empoderadas desde la llegada de la búlgara al máximo sillón del FMI. Más aún luego de la salida programada de Alejandro Werner, de la dirección general para el Hemisfério Occidental en abril pasado. Kozac ya manejaba antes el caso argentino, frente al eclipse que Werner había tenido dentro del organismo ante el evidente fracaso del Stand By firmado con el país. No es que el economista argentino/mexicano sea directamente el culpable. Sucedía que era el único que había negociado en 2018 que aún permanecía en el FMI. Antes que él, la francesa Christine Lagarde y el norteamericano David Lipton habían dejado el organismo. Kozac, por orden de Georgieva, se hizo cargo de las negociaciones con Argentina desde fines del año pasado, y es desde febrero de este año la responsable de discutir los términos técnicos, monetarios, fiscales y macroeconómicos del eventual Facilidades Extendidas que firme el país. El protagonismo de Kozac no necesariamente es negativo para la Argentina. La economista norteamericana detenta el cargo de directora adjunta del departamento Occidental; y, sin Werner, es la responsable del área con facultades literales de tomar decisiones. Fue designada como parte del equipo que debería fiscalizar al país, desde el primer momento que Alberto Fernández llamó a renegociar el Stand By vigente pero suspendido cuando este llegó al poder. En sus visitas a Buenos Aires como parte del equipo que dirige el venezolano Luis Cubbedu, mostró buena sintonía con Guzmán, el embajador local ante el FMI, Sergio Chodos, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Kozac apostó, al menos hasta los contactos que llevaron casi a la firma del acuerdo entre febrero y marzo pasado, a la comprensión de la situación de la economía argentina. Siempre pareció comprender las circunstancias políticas y económicas en las que se encontraba el gobierno de Alberto Fernández y deslizó algunas consideraciones negativas a la manera en que se otorgó el crédito que ahora se renegocia. Aunque su cargo implica mantener una posición acética en sus opiniones personales, la norteamericana mantuvo actitudes flexibles en terrenos resbaladizos. Sin embargo, siempre dejó en claro que Argentina debe comprometerse a metas numéricamente comprobables y mensurables. Y, lo más importante en las actuales circunstancias, siempre habló de acuerdos a 10 años para el posible Facilidades Extendidas que discute el país; y en los términos clásicos del organismo financiero internacional. Reconoce Kozac que cualquier alteración a este marco la excede, y deberá pasar a ser considerado dentro de las líneas políticas del FMI. Sería terreno de Georgieva, o, más aún, los líderes de los países que dominan el “board” del organismo; comenzando por el presidente norteamericano Joe Biden. será en marzo de 2022 por unos u$s4.040 millones.

Fuente: Ámbito