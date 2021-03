Un fallo de la Justicia determinó que las cuotas de los planes para comprar un vehículo 0Km no podrán superar el 20% del salario que percibe el usuario. Así lo dispuso la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, que fue en línea con la sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de la capital provincial, que había sido apelada por las empresas denunciadas, FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina S.A. El fallo de segunda instancia establece que las cuotas del plan de ahorro suscripto por el consumidor no deberán superar un 20% del salario, calculado sobre todos los conceptos que no incluya el seguro del automotor. Incluso ajusta lo dispuesto por el Juzgado, que había fijado este tope en un 30% Se trata de un caso que acompañó desde un comienzo el organismo que conduce Guido Lorenzino, al reconocer que el esquema de estos planes tuvieron incrementos por encima de cualquier variable económica que se tome como base de comparación. “Son cuotas desproporcionadas en comparación de los salarios, que se apoyan en cláusulas abusivas con que las concesionarias afectan a los consumidores, que muchas veces se ven obligados a perder todo lo ahorrado”, sostuvo Lorenzino. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, que intervino en este asunto, indicaron que el valor de este fallo confirma lo dispuesto en primera instancia, al entender que “la mayoría” de quienes entraron en un plan de ahorro “sufren de este tipo de problemas, que se agravan con la situación económica que estamos viviendo”. Según datos de SIOMAA, para adquirir un auto 0Km de entrada como puede ser un VW Gol Trend se necesitan 19,3 salarios promedios, una cifra que aumentó casi el doble en apenas unos años, cuando un 2018 se necesitaban 11,2 salarios promedio.