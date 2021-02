El adolescente de 17 años jura que después de una jornada de playa se formó la cara del ex DT en la pierna de su novia.

Desde el 25 de noviembre pasado en donde gran parte del mundo lloran la muerte de Diego Maradona, diferentes homenajes a el ídolo del fútbol se desparraman por los distintos continentes.

Otra de las situaciones que se fueron dando en torno a la persona del jugador, fueron la sucesión de “apariciones” de la figura de Diego en varios e insólitos lugares. Manchas en una pared, bebidas, velas, y hasta la misma luna, fueron algunos de los lugares donde diversas personas aseguran ver representada la viva figura del futbolista.

Con el ya casi instalado chiste, FUUUAAA EL DIEGO, los usuarios de las redes suben sus descubrimientos y hallazgos de la imagen del ex DT que se forma de manera ¿milagrosa?

Ejemplo de ello, es la foto que subió un adolescente de 17 años, quién jura haber visto la cara de Diego, en la pierna de su novia tras un largo día de playa.

Luciana de 15 años y Julián de 17 se encuentran vacacionando con la familia de la joven en Santa Teresita, y luego de un día de sol, la adolescente se quemó y, creer o reventar, en su pierna se formó la cara de Diego Maradona. Rápidamente Julián tomó la cámara y subió la imagen junto a una encuesta para saber si los demás vieron lo mismo que él o no.

“Mi novia se quemó en la costa y me van a llamar loco pero yo veo al Diego, hermano”, decía la publicación.

Julián es fanático de River y también del Diez. “Toda la vida fui maradoniano, gracias a lo que mi papá me habló de él. Representa todo lo que siento por el fútbol, el amor a la camiseta y todo lo que transmitió dentro y fuera de la cancha”, le contó a “Todo Pasión” donde narró los hechos ocurridos.

“Estábamos comiendo y me fije en su pierna. Ahí me di cuenta de la marca que le había quedado”, contó Julián y agregó: “Ella me dijo que también lo veía, pero que no le dio importancia. Yo como fanático me di cuenta rápido”. contaba.

Para consuelo de los jovenes, la encuesta dio un resultado arrollador, donde el 92% porciento avalaba la postura y también ven a el ídolo.