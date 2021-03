Se trata de grupos de estudiantes de diferentes escuelas bonaerenses que regresaron en estos últimos días de realizar su viaje de egresados a Cancún, en México.

Hoy, la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Florencia Cahn, aseguró que el presente “es un pésimo momento para viajar” al exterior, y se preguntó “si no deberían ser más enérgicas las restricciones” sanitarias oficiales para prevenir la propagación de la Covid-19.

“Es un pésimo momento para viajar. Toda persona que viene del exterior potencialmente no solo puede ser contagiado de coronavirus sino que puede traer una cepa que puede ser potencialmente más contagiosa y más grave”, dijo Cahn en declaraciones a Radio Nacional.

Tras considerar “preocupante” el actual panorama sanitario, la epidemióloga expresó sus dudas respecto a que “si no debería ser más enérgica (la batería de medidas de prevención sanitaria), más allá de la recomendación de no viajar”. “Cuando el viajar o no viajar queda a criterio de la gente, pasan estas cosas”, dijo.

En ese sentido, el pasado viernes se conoció que 44 de 149 jóvenes -uno de ellos, hijo del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli– que ingresaron al país de regreso de un viaje de egresados a Cancún, México, dieron positivo en coronavirus, en virtud de lo cual el Ministerio de Salud de la Nación renovó su recomendación para que los argentinos restrinjan todo lo posible los viajes al exterior.