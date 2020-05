La tradicional competencia de mountain bike está programada para el domingo 16 de agosto, entre San Javier y El Portezuelo, en Tucumán

Es la carrera más prestigiosa de Sudamérica. Es el evento deportivo que mayor turismo le genera a la provincia. Es la competencia más esperada por los bikers de todo el país. Sin embargo, la pandemia de covid-19 la tiene contra las cuerdas.

La edición número 27 del Rally Trasmontaña de mountain bike está en suspenso y es muy difícil que se pueda realizar el 16 de agosto, como estaba programada. “Estamos muy complicados, pero no es imposible que se pueda correr. Lo que sí es cierto es que a medida que se acerca la fecha tenemos menos posibilidades de organizar la carrera. Todo dependerá de la evolución que tenga la pandemia en el país”, explicó Miguel Kachurovsky, presidente del Mountain Bike Tucumán Club y organizador de la competencia que el año pasado batió el récord de participantes al convocar a 3.548 bikers.

Todos los años el rally se disputa en agosto. En mayo comienzan a recibirse las inscripciones. El año pasado, a 20 días de iniciarse las anotaciones, ya eran más de 1.000 los bikers inscriptos, de los cuales el 90% era de otras provincias. “A esta altura ya hemos perdido dos meses. En abril empezamos a trabajar para la carrera, que implica un gran esfuerzo organizativo y económico. En esta época siempre se comienza con la confección de las casi 4.000 remeras que se entregan y ya encargamos las 560 copas grabadas, las 3.600 medallas grandes y muchas cosas más”, expresó Kachurovsky.

La carrera de 45 kilómetros se disputa entre San Javier y El Portezuelo, todo por sendas en medio de las montañas. “La preparación del circuito es uno de los temas más importantes, ya que en gran parte está totalmente destrozado por la circulación que hay y también por cuestiones de la naturaleza. Es una de las cosas que más tiempo nos lleva y que más erogación económica nos implica. A fines de junio ya tenemos que tener listo el circuito, porque mucha gente de otras provincias empieza a recorrer el trazado”, comentó el dirigente.

Se acortan los plazos

No hay dudas de que a medida de que se acerca la fecha disminuyen las posibilidades de que el rally se realice. “Creo que tenemos plazo hasta mediados de junio para poder organizar la prueba en la fecha estipulada, pero de lo que sí estoy seguro es que no tendrá la cantidad de participantes que estamos acostumbrados a ver en un Trasmontaña. Y eso me da mucha tristeza. Hemos luchado y trabajado muchísimo para llegar a que este sea el evento deportivo más convocante que tiene Tucumán”, precisó.

Si finalmente la competencia no puede realizarse esta temporada, el turismo tucumano sufrirá un nuevo golpe. “Queremos que el Trasmontaña se corra, pero lo cierto es que no depende de nosotros. Estamos a la espera de cómo avanza la situación sanitaria en el país y en Tucumán. Estamos supeditados al comportamiento epidemiológico. Esperamos que la curva de contagios siga bajando y que podamos organizar esta importante competencia, que tiene una gran incidencia en el turismo de la provincia”, comentó Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo. “El Trasmontaña es el evento deportivo que mayor cantidad de gente trae a la provincia. Contamos con la participación de más de 3.000 deportistas, que a su vez vienen acompañados con otras personas, que totalizan más de 12.000 turistas. Los días previos a la carrera tenemos casi el 100% de la capacidad hotelera de la provincia ocupada. Estamos esperanzados en que sí se pueda correr, pero lo cierto es que depende de una situación sanitaria y no de las ganas que tengamos nosotros”, agregó Giobellina.

Una gran pérdida

“Si el Trasmontaña no se corre, perderá toda la provincia de Tucumán porque es el evento deportivo que más turistas convoca. Pero hoy siento que será muy complicado que pueda disputarse. Es una carrera que lleva mucho tiempo de preparación, tanto en la parte organizativa como en la parte deportiva”, dijo Hugo Marcantonio, ganador en 18 oportunidades de su categoría de la trascendental carrera.

Darío Gasco, que ganó la clasificación general en 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019, cree que lo ideal será trasladar la prueba para mediados de septiembre. “La carrera tiene que pasar para ese mes. Muchas pruebas importantes que estaban programadas para marzo y abril fueron postergadas para noviembre y diciembre. Para que se pueda correr el Trasmontaña tiene que estar habilitada la práctica del mountain bike en todo el país. Más del 60% de los corredores son de otras provincias y ese dato no es menor a la hora de planificar la organización de una prueba de este tipo”, indicó el concepcionense.

El plan “B” que tienen los organizadores es que la carrera se dispute el 13 de septiembre. “Esa es la fecha alternativa. Si no se corre será una gran pérdida para el turismo de Tucumán, que tan afectado está con esta pandemia, y también para la gente que trabaja en esta competencia y que está esperando para sumar unos pesos extra. Son más de 1.000 personas las que trabajan directa e indirectamente con este evento”, señaló Kachurovsky.

Se acerca la fecha y, por ahora, el Trasmontaña está en suspenso.

Por Carlos Chirino, de La Gaceta