El jugador confesó que no le encuentra explicación a la decisión del DT. “No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo, si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir”, expresó en declaraciones radiales.

Manifestó también que “Es difícil de entender que estando en un buen momento no sea convocado. Si no estoy, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar”.