El multimedio nacional empezó a recorrer la Argentina el día 4 de abril y ya transitó más de 3 mil km desde que salió de Buenos Aires, pasó por Catamarca (Provincia con 0 casos) y hace unos días llegó al límite internacional en La Quiaca, Jujuy. Anuncian que seguirán su recorrido.

¿Hace falta recorrer el país en estos momentos? En medio del decreto presidencial donde se ordena una cuarentena nacional, -y que ya lleva su segunda extensión-, territorios con fronteras departamentales y provinciales cerradas intentando frenar a la pandemia mundial, el equipo periodístico sigue recorriendo el país, pasando por varias provincias con casos positivos de COVID-19.

Y al parecer sin importar que Catamarca (que junto a Chubut y Formosa son las únicas que mantienen el 0) y otros estados estén haciendo tremendos esfuerzos humanos para contener la letal enfermedad, los periodistas encabezados por la cronista Paula Bernini ya pasaron por Buenos Aires (Arrecifes, Anchorena, Colón), Santa Fe (Hughes, Venado Tuerto), Córdoba (La Carlota, Las Higueras, Achiras), San Luis (Villa Larca, Merlo, Quines), La Rioja (Ulapes, Chepes), Catamarca (San Martín y San Fernando del Valle de Catamarca), Tucumán (La Cocha, Cruz Alta, Choromoro), Santiago del Estero (Termas de Río Hondo), Salta (Rosario de la Frontera, Güemes) Jujuy (Volcán, Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Humahuaca, La Quiaca), entre otros.

En el medio de estas localidades donde pararon a contar cómo viven la cuarentena, hubo otros puntos que tocaron e indudablemente se reabastecieron de comida, combustible, etc. Es decir, no es una visita aséptica ni mucho menos.

En esta época las transmisiones en vivo son más sencillas cada día, ya que con un celular de gama media es más que suficiente para realizar una transmisión desde prácticamente cualquier punto del país. Sin embargo, el poderoso multimedios, con una envergadura envidiable a nivel continente y que goza de corresponsales en prácticamente todo el país y el mundo, decidieron salir a recorrer -como si fuera una aventura a destacar- la Argentina en este sensible momento marcado por una histórica pandemia.

Los periodistas porteños parecen creer ser inmunes al tan temido virus. Más allá de que ellos estén exceptuados para realizar su trabajo (nada extraordinario mostrar cómo se aplican las similares medidas de aislamiento), nada asegura a comunidades aisladas o sin infectados que los visitantes -o sea ellos- no introduzcan el mortal Covid-19. Por eso, en este caso, la excepción para circular debería ser para realizar su labor en su zona habitual y no permitirles este paso libre por toda la Argentina poniendo en riesgo no solo su salud, sino de entrevistados y personas que interactuaron con ellos.

El inoportuno “paseo” del canal por todo el país, indudablemente recibió las loas de sus compañeros y la queja que los demoraron en nuestra provincia o que tuvieron que pagar 4 mil pesos del análisis en Jujuy, pero nada dijeron del riesgo al que sometieron a cientos de argentinos con los que tuvieron contacto directo en su raid periodístico.