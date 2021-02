Ulises Bueno mostró su preocupación ante el positivo de coronavirus de su hija Alma de 11 años, quien se encuentra aislada en su casa.

“La tenemos ahí cuidada. Está atravesando esta situación y tiene que estar encerradita”, comentó el cantante tropical en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Por otra parte habló de su vida amorosa y tras cinco años de relación hace poco presentó a su pareja, pero su hija aún no pudo conocerla porque coincidió justo con el momento en que debía aislarse.

“No puedo decir el nombre porque no le voy a cag… la vida. Estamos saliendo, no se puso título. Me enamoró todo, primero lo físico, después la persona y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí”, sentenció el hermano de Rodrigo.