Copa Libertadores: Los equipos argentinos con grupos y rivales confirmados

River es cabeza del grupo B y Racing, del E. Estudiantes irá con el último campeón: Botafogo. La Copa Libertadores 2025 dejó definidos en el sorteo que se celebró en Luque (Paraguay) la composición de los ocho grupos en los que quedaron divididos los 32 equipos clasificados. River es cabeza de serie del Grupo B y tendrá mucho viaje, ya que le tocaron dos rivales de Ecuador (Independiente del Valle y Barcelona) y uno de Perú (Universitario). En tanto que Racing, campeón de la última Copa Sudamericana, lidera el Grupo E, y tendrá que enfrentar a un chileno (Colo Colo), un brasileño (Fortaleza) y un colombiano (Bucaramanga). Vélez está en el Grupo H con Peñarol, Olimpia y San Antonio Bulo Bulo. Central Córdoba de Santiago del Estero cierra el Grupo C, junto a Flamengo de Brasil, Liga de Quito de Ecuador y Deportivo Táchira de Venezuela. Talleres de Córdoba le tocó el Grupo D con San Pablo de Brasil, Libertad de Paraguay y Alianza Lima de Perú. Estudiantes de La Plata integra el Grupo A, junto a Botafogo de Brasil, campeón defensor, Universidad de Chile y Carabobo. Los grupos son los siguientes:

A: Botafogo, Estudiantes, Universidad de Chile, Carabobo. B: River Plate, Independiente del Valle, Universitario, Barcelona. C: Flamengo, Liga de Quito, Deportivo Táchira, Central Córdoba. D: Sao Paulo, Libertad, Talleres, Alianza Lima. E: Racing, Colo Colo, Fortaleza, Atlético Bucaramanga. F: Nacional, Internacional, Atlético Nacional, Bahía. G: Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal, Cerro Porteño. H: Peñarol, Olimpia, Vélez, San Antonio. La Copa Sudamericana

La Conmebol realizó el sorteo de la Copa Sudamericana. La velada que se llevó a cabo en Luque, Paraguay, determinó la suerte de los 32 equipos participantes del segundo certamen en importancia en Sudamérica. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: A: Independiente (Argentina), Guaraní (Paraguay), Nacional Potosí (Bolivia) y Boston River (Uruguay). B: Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Ecuador), Cerro Largo (Uruguay) y Vitória (Brasil). C: América de Cali (Colombia), Huracán (Argentina), Racing (Uruguay) y Corinthians (Brasil). D: Gremio (Brasil), Godoy Cruz (Argentina), Sportivo Luqueño (Paraguay) y Atlético Grau (Perú). E: Cruzeiro (Brasil), Palestino (Chile), Unión (Argentina) y Mushuc Runa (Ecuador). F: Fluminense (Brasil), Unión Española (Chile), Once Caldas (Colombia) y G.V San José (Bolivia). G: Lanús (Argentina), Vasco Da Gama (Brasil), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Melgar (Perú). H: Atlético Mineiro (Brasil), Caracas (Venezuela), Cienciano (Perú) y Deportes Iquique (Chile).