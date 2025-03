Messi no jugará para la doble fecha de Eliminatorias ante Brasil y Uruguay

El capitán argentino continúa con molestias físicas y no se sumará a la selección para la doble fecha de Eliminatorias. Lionel Messi volvió a sumar minutos en el Inter Miami luego de ausentarse durante tres partidos por una sobrecarga y los argentinos confiaban en que el temblor había pasado. Anotó, de hecho, dos goles en los últimos dos encuentros. Pero esta mañana trascendió lo tan inesperado como preocupante: Lionel Messi no jugará para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas. El capitán argentino tiene molestias en el aductor y queda desafectado en la lista de Lionel Scaloni de cara a los dos duros desafíos que tiene la Selección argentina, ante Uruguay y Brasil. El DT ya había recibido otras malas noticias, como las lesiones de Gonzalo Montiel y Paulo Dybala. Messi volvió a ser titular ayer en el partido por la MLS entre Atlanta United e Inter Miami, cuya victoria colocó al equipo de Javier Mascherano en la cima de la Conferencia Este, y el ex Barcelona pareció transitar el duelo sin inconvenientes. Convirtió un gol e incluso generó otra chance clara a falta de 3 minutos para el final, luego de la cual no mostró síntomas de dolor. ¿La lesión de Messi?

Sin embargo, está mañana, con la noticia de sus molestias físicas, cobró relevancia una jugada que había pasado inadvertida. A los 65 minutos del partido ante Atlanta, el «10» tomó la pelota sobre la izquierda y disparó cruzado, aunque el arquero evitó el que hubiese sido entonces el 2-1. Inmediatamente después, Messi se tomó sutilmente la zona de su aductor izquierdo con la mano e hizo gestos de dolor, una reacción que ahora parece indicar que se trató del momento de su lesión.