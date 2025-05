Arte, diseño y producción local en la Casa de la Cultura

Este sábado 10 de mayo, de 17 a 21 horas, el segundo patio de la Casa de la Cultura (San Martín 533) se transformará en un punto de encuentro con el talento local. Una nueva edición de “Hay Feria”, organizada por Tienda C invita al público a recorrer una cuidada selección de piezas únicas, creadas por manos independientes. Cerámica, textiles, objetos de autor, accesorios, libros, delicias regionales y obras de arte formarán parte de esta propuesta que crece en cada edición, consolidándose como un puente entre los creadores y la comunidad. La feria es impulsada por Tienda C, espacio permanente de exposición y venta de arte, diseño y artesanías, que funciona durante todo el año en la Casa de la Cultura. En esta ocasión, reunirá a artistas, diseñadores y emprendedores culturales de toda la provincia, generando un espacio para el intercambio, el descubrimiento y el apoyo a la producción independiente. “Hay Feria” no es solo una invitación a comprar, es una oportunidad para encontrarse, compartir y celebrar el hacer creativo local.