Liga Chacarera: Se programó la 5ta fecha del Torneo Anual de Fútbol Femenino

Este sábado 17 de mayo, el Torneo Anual de Fútbol Femenino de la Liga Chacarera vivirá su quinta fecha con jornada completa en la cancha de Defensores de Esquiú, en Piedra Blanca, un escenario que promete puro color, gritos de gol y la pasión inigualable del fútbol femenino. La programación arranca bien temprano, con cruces que pueden empezar a definir la pelea por los primeros puestos, mientras que otros equipos buscarán reencontrarse con su mejor versión. Debido a la participación de San Martín del Bañado en el Torneo Regional de Futsal, su partido ante Las Pirquitas quedará pendiente de programación, por lo que esta fecha tendrá cinco encuentros y un equipo libre. ASÍ SE JUEGA LA 5TA FECHA – SÁBADO 17/05 – CANCHA DE DEFENSORES 08:30 hs | Coronel Daza vs Social San Antonio

Las “bandeñas” van por la recuperación ante un San Antonio que llega con buen ánimo y quiere prenderse arriba. 10:15 hs | Los Sureños vs Obreros de San Isidro

Duelo vibrante entre animadores del torneo. Las del sur quieren bajarle el ritmo al puntero invicto. 12:00 hs | Juventud Unida vs La Merced

La Juve, intentará frenar el andar perfecto de La Merced, que lidera con puntaje ideal. 13:45 hs | Villa Dolores vs La Carrera

Las chicas de Villa Dolores necesitan sumar, pero enfrente estará un rival de cuidado como La Carrera. 15:30 hs | Defensores de Esquiú vs Social Rojas

Las locales cerrarán la jornada frente a Social Rojas, en un choque que puede ser clave para subir en la tabla. Partido pendiente:

San Martín vs Las Pirquitas Libre: UNCa.