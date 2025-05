Se cayó la sesión para debatir jubilaciones, nueva moratoria y emergencia por inundaciones

La oposición no logró el quórum necesario para sesionar. La polémica por los lugares en la AGN (Auditoría General de la Nación), la presión del oficialismo por el caso $Libra y la suba de las jubilaciones detonó los acuerdos. Las internas propias y las presiones ajenas hicieron lo suyo y se cayó la sesión que estaba programada para este mediodía. La oposición sólo logró 124 diputados sentados para llevar adelante el tratamiento de varios proyectos jubilatorios, una posible moratoria, proyectos de declaraciones de emergencias por las inundaciones en Zárate y Campana y, por último, las autoridades de la Comisión Investigadora $Libra. Las conversaciones se empantanaron en medio de las discusiones entre Democracia, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Unión por la Patria. Pero el punto que generó el quiebre fue la votación de los miembros de la AGN. El Gobierno decidió intervenir y movió fichas en un tablero en donde la oposición parecía tener todo ordenado. El problema se generó por el lugar para un sector de la oposición. La AGN son 3 sillas: UP por la Patria se queda con una por ser la primera minoría; otra es para el oficialismo; y la tercera para el resto de los sectores de la oposición. El ex diputado Mario Negri viene trabajando por esa silla hace más de un año, pero en las últimas semanas apareció Emilio Monzó, de Encuentro Federal, y desplazó al radical. Esa movida generó discrepancias e hizo que varios sectores de la oposición, que había firmado el pedido de la sesión, se negaran a dar quórum. A esto se le suma la ausencia de los diputados de Córdoba que responden al gobernador, Martín Llaryora. La diputada Alejandra Torres publicó en las redes sociales que esta sesión le parecía un show. Los otros dos diputados de la provincia que no dieron quórum fueron Ignacio Aresca, Carlos Gutiérrez. Dentro del bloque de Encuentro Federal también faltó Ávila. Un caso particular es el de Unión por la Patria. Mientras tuvieron la presencia de Leopoldo Moreau, que fue intervenido ayer y anoche estuvo en terapia, se ausentaron diputados de provincias que quieren tener presencia en la AGN Faltaron cuatro diputados de Santiago del Estero y otros dos de Catamarca. Los representantes de La Riona que también quieren tener un representante en la AGN de todas formas se hicieron presentes. Por Democracia solo estuvieron presentes 10 de 12 de los diputados de uno de los bloque que impulsó la sesión: Jorge Rizzoti y Juan Carlos Polini (entró después) no dieron quorum. Por último, el radicalismo sólo aporto al mendocino Julio Cobos y el PRO a Alvaro González. Apoyo libertario

El Gobierno había adelantado que de aprobarse cualquier modificación en las jubilaciones o la creación de una nueva moratoria lo iba a vetar. Pero por ahora logró que eso no avence con la ayuda de sus aliados parlamentarios y gobernadores. En el caso de los gobernadores además de los legisladores que respoden de Llaryora también estuvieropn ausentes los que responden al gobernador peronista Raúl Jalil. A esto se le suma que los diputados peronistas de Santiago del Estero llegaron tarde por un retraso del avión. Por el lado parlamentario La Libertad Avanza logró mantener las lealtadas que viene teniendo desde que comenzó la gestión en 2023. El PRO mostró unidad en el acompañamiento a los libertarios y con los sectores más “violetas” a la cabeza, se pararon detras de los cortinados y sólo aparecieron para hacerle seña al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que aplique el reglamento y cumplido los 30 minutos de plazo de por caída la sesión. Con 5 diputados menos de los necesarios para poder llevar adelante la sesión y una muestra de debilidad más que importante de parte de la oposición y de fortaleza de los libertarios, comenzó una sesión con discursos en minoría con la presencia de los bloques que no lograron articular lo suficiente para tener 129 diputados y obtener media sanción para los proyectos de ley que mejorarían los haberes jubilatorios. La oposición va a insistir el jueves quer viene en la sesión en la que ya está pedida para que los diputados debatan la Emergencia en Discapacidad. “Lo vamos a sumar la semana que viene”, señaló Cecilia Moreau mientras sse llevaba a su padre, Leopoldo Moreau que, aunque pasó la noche en la unidad corolaria del Hospital Italiano y hopy estuvo presente para dar quórum. Fuente: Infobae