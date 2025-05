Turf llega al Escenario Mayor de la Fiesta del Poncho

El icónico grupo de rock Turf se presentará en el Escenario Mayor de la Fiesta del Poncho, el sábado 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, en una noche que promete ser inolvidable para todos los fanáticos de la música en vivo. Próximamente se dará a conocer dónde y cómo comprar las entradas para el espectáculo. Desde su formación en los años 90, Turf ha marcado un hito en la música argentina, con un estilo único que fusiona el rock, el pop y el funk. A lo largo de los años, el grupo ha lanzado numerosos éxitos que han quedado grabados en la memoria colectiva del público argentino, tales como “Pasos al costado”, “Loco un poco”, “Yo no me quiero casar… ¿Y Ud.?, entre otros. Con más de 20 años de carrera, Turf continúa cautivando con su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público. En esta presentación el grupo interpretará sus grandes éxitos, en la previa al show que realizarán el 15 de agosto en el Teatro Gran Rex para presentar su más reciente producción musical: “Polvo de Estrellas” con colaboraciones de lujo, que ya se dejan escuchar en los adelantos: Pasos al Costado, junto a Milo J, y Magia Blanca, con Conociendo Rusia. La Fiesta del Poncho, que celebra la cultura catamarqueña, es el evento más importante de la provincia y se destaca por reunir a grandes artistas nacionales e internacionales. En su edición 2025, el show de Turf se perfila como una de las grandes atracciones del festival, con una propuesta musical que no dejará a nadie indiferente.