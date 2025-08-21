El caos se originó anoche cuando hinchas de la U arrojaron proyectiles durante el primer tiempo. Y ya nada detuvo la violencia: aunque se intentó proseguir, el partido está suspendido.

De terror. El gesto se define así. El hincha de Independiente tendrá unos cincuenta años y enseña desde el otro lado de la alambrada dos trozos de mampostería que acaban de caerle encima. Está en la Pavoni baja. A su lado, hay gente que intenta huir a la platea para guarecerse de la lluvia de piedras que cae desde el sector alto de la cabecera. El que ocuparon los “hinchas” de la U de Chile que desataron el caos.

No está claro cuál fue el catalizador del estallido que se inició cuando promediaba el primer tiempo, con el partido ya 1-1. Poco importa pues nada justifica arrojar butacas, palos y cascotes de una tribuna a otra. Acaso tan vergonzoso como la facilidad que tuvieron los violentos para atacar los baños para transformar la loza sanitaria en proyectiles, o el acceso simplificado a un sector de sanitarios para luego utilizar productos de limpieza para atacar.

Un joven que cruza en la platea lleva el cuero cabelludo cortado: un trozo de hormigón le dejó un tajo del que brota sangre. Él está shockeado. Camina y parece hasta pensativo. Shockeado. Del otro lado de la frontera del campo de juego, los capitanes charlan. Miran hacia la cabecera. Alzan las manos, piden paz. No lo conseguirán.

Por eso, mientras la voz del estadio exige que la parcialidad visitante deje el estadio “inmediatamente”, los que abandonan el campo son los jugadores y los árbitros. La amenaza de sanciones no hace mella en los que sembraron el terror. Nada los detiene. Ni nadie. ¿Y la seguridad? ¿Y los controles? ¿No se podía evitar?

Quienes pueden, huyen. Las familias ya perciben que no hay más nada que hacer. Que se terminó todo. Y se van del Libertadores de América, escenario del horror. Hinchas/barras de Independiente se meten en la cabecera alta con palos como garrochas: brotan de los accesos como si se tratara de un hormiguero. Anarquía dantesca.

Los hinchas de la U fueron expulsados del estadio

Otra vez la violencia. La noche en Avellaneda era de fiesta total en un duelo bien copero entre la U de Chile e Independiente en el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cruce entre el Rojo y los chilenos se vio opacado por incidentes que comenzaron pasada la mitad de la primera de parte. Es que los hinchas andinos, ubicados en la Pavoni Alta, comenzaron a lanzar proyectiles hacia la parcialidad local que se encontraba en la popular baja. Tras ello, varias hinchas del local salieron de la tribunas y se enfrentaron a los organismos de seguridad. Si bien Gustavo Tejera, árbitro del encuentro, comenzó el complemento, tuvo que frenar el encuentro a los 4 minutos de la segunda parte por los incidentes.

Un grupo de personas de Independiente (dicen que son barras) con la zona totalmente liberada para moler a palos al puñado de hinchas de #UdeChile Ni en una serie de Netflix ves esta escena. @CONMEBOL yo sé que no son gestos de mono, pero prestá atención.

pic.twitter.com/rKoKo2f5q2 — Iván Lezcano 🎙️ (@ilezcano10) August 21, 2025

Los incidentes comenzaron pasada la mitad del primer tiempo, cuando los hinchas de la U que habían sido ubicados en la popular alta comenzaron a arrojar proyectiles contra los del Rojo, que estaban ubicados en la popular baja. Luego de varios minutos, los fanáticos del local comenzaron a dirigirse hacia una de las salidas de la tribuna para resguardarse de los proyectiles. Sin embargo, fuentes en el lugar aseguran que hubo enfrentamientos entre la policía y los simpatizantes que abandonaban el sector.