Este viernes 29 de agosto a las 22 horas se estrenará en exclusiva por YouTube el documental “El Camino de la Devoción”, una producción que revive el histórico regreso de Carlos “La Mona” Jiménez a la provincia de Catamarca en el marco de la 54ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El trabajo audiovisual, coproducido por Universo TV y Universo Jiménez Producciones, retrata no solo el show en vivo del máximo referente del cuarteto, sino también el viaje y la devoción de su público.

A lo largo de sus capítulos, el documental muestra la llegada de Jiménez a Catamarca, la espera de sus fanáticos en el aeropuerto, momentos íntimos durante el vuelo y en el hotel, la previa en el estadio y el concierto que convocó a miles de personas.

“No es solo un show. Es una peregrinación popular, un camino de amor y de entrega con un único destino: una noche irrepetible, un escenario histórico, un abrazo eterno”, destacan los realizadores.

“El Camino de la Devoción” se estrenará el viernes 29 de agosto a las 22 horas en el canal oficial de Universo TV en YouTube: youtube.com/@universotvoficial

Convocado por la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a cargo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, La Mona ofreció el 27 de julio un histórico show en el Estadio Bicentenario que permitió darle un cierre de oro a la edición 54º de la fiesta, con más de 15 mil personas disfrutando del show.

El evento convocó a fanáticos de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, que llegaron en 21 colectivos, 11 combis, 217 camionetas, 40 motos y casi 700 autos, según datos oficiales.

Una producción original

La dirección del documental estuvo a cargo de Seba Miranda, quien también asumió la edición y la dirección de fotografía. El guion fue desarrollado por Miranda junto a Caio Lamberti, productor general del proyecto.

El equipo técnico se completó con la participación de Flor Dreidemie (cámaras), Tute Delacroix (fotografía), y el diseño gráfico de Sofía Taibi y Dayana Bulla.

