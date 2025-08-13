La Justicia condenó al exmarido de Julieta Prandi y ya está detenido

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo Julieta Prandi, quien no estuvo presente durante la lectura de la sentencia. El empresario fue detenido inmediatamente este miércoles en la sala de audiencias. La condena fue resuelta hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. El fiscal Christian Fabio había solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella había requerido 50.