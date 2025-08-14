Continuando la línea del acuerdo con los profesionales médicos, este jueves se definió la actualización de las prestaciones odontológicas.

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, se reunió este jueves con la flamante comisión directiva del Colegio de Odontólogos, encabezada por su presidenta, María Cecilia Varela Dalla Lasta, para dialogar sobre la actualización en el pago de prestaciones a los profesionales odontológicos.

En consonancia a lo acordado con el Círculo Médico, se otorgó un incremento del 5% desde el mes de julio y se previó la implementación de una cláusula gatillo que se activará de acuerdo a las variaciones económicas futuras.

Por otra parte, Marchetti aprovechó para felicitar a la nueva comisión directiva que asumió sus funciones este miércoles y expresó su deseo de continuar trabajando de manera conjunta, tal como sucedió con la gestión anterior, con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a todos sus afiliados.