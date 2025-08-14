viernes, agosto 15, 2025
Mañana se inaugura la sede “Es Con Vos” en el centro de la ciudad

Este viernes 15 de agosto, a las 20 horas, quedará oficialmente inaugurada la sede “Es Con Vos”, ubicada en Rojas 542, en pleno centro de la capital provincial, a pocos metros de la Universidad Nacional de Catamarca.

El nuevo espacio, impulsado por el diputado provincial Juan Carlos Ledesma junto a su equipo de trabajo, nace con el objetivo de brindar un lugar abierto a toda la comunidad, pensado para acompañar a quienes estudian, trabajan, llegan desde el interior, necesitan resolver un trámite o simplemente buscan un punto de encuentro para compartir y sentirse contenidos.

Según explicaron desde la organización, la sede estará disponible para desarrollar actividades comunitarias, asesoramiento, charlas, capacitaciones y diferentes propuestas que promuevan la integración social, el aprendizaje y la construcción colectiva. También funcionará como un espacio de referencia para vecinos de todos los barrios y localidades del interior que visiten la capital.

La jornada inaugural se espera con gran expectativa y contará con la presencia de vecinos, militantes, dirigentes y representantes de distintos sectores políticos, sociales y culturales. Desde el equipo organizador aseguraron que se están ultimando todos los detalles para que la apertura se convierta en un momento de celebración y encuentro.

“Estamos trabajando hasta el último minuto para que mañana sea una verdadera fiesta. La sede ‘Es Con Vos’ no son solo paredes, sino un lugar donde se brindará calidez, servicio y contención a las personas que mas necesitan. Queremos que la gente la sienta como propia”,* expresó el diputado Ledesma.

La invitación es abierta y gratuita para toda la ciudadanía. El acto de inauguración comenzará a las 20 horas en Rojas 542, y marcará el inicio de una nueva etapa para este proyecto social y político que sigue creciendo en Catamarca.

