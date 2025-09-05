Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, el Senado dejó sin efecto el veto de Milei. Los tres representantes de Catamarca se sumaron ayer al acuerdo transversal que impulsó la medida.

Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso revierte una decisión presidencial.Los senadores aprobaron rechazar el veto por 63 votos a favor y 7 en contra.

Guillermo Eduardo Andrada (UxP): voto afirmativo.

Lucía Corpacci (UxP): voto afirmativo.

Flavio Fama (UCR): voto afirmativo.

El respaldo de este trío provincial se sumó al amplio acuerdo alcanzado entre legisladores de distintos bloques, como Unión por la Patria, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.