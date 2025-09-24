miércoles, septiembre 24, 2025
Deportes

Este domingo se juegan las “Finalísimas” de la Liga de Barrios de fútbol

El fútbol amateur de Catamarca, volverá a vivir otra fiesta inolvidable cuando este domingo en el predio de Nino Club, se definan los campeones de la Liga de Barrios, torneo que nuclea a equipos de distintas zonas del valle central.

La particularidad será que en esta ocasión estarán en juego dos “Libertadores” barriales toda una novedad para el certamen, que serán la “frutilla del postre” para la jornada dominguera del 28 de septiembre. Leverkusen vs Manchester y Tabacalero vs Choya Viejo serán los equipos protagonistas de la definición.

Además, estará en juego la gran final de la Copa “Sudamericana” barrial, que tendrá un nuevo campeón, donde la Banda de Altos de Choya y Roma Fc buscarán tener la primera estrella de este cetro.

Horarios de las finales:

Leverkusen – Manchester   17:00

(Libertadores)

Tabacalero fc vs Choya Viejo fc 16:00

(Libertadores)

La Banda de Altos de Choya vs Roma fc 15:00

(Sudamericana)

Deportivo Pakito vs Aguilones 14:00

(Copa de Plata)

Tamo Activo fc vs Bandeños fc 13:00

(Copa de Bronce).

La Pichoneta fc vs Santa Marta fc 12:00

(Estímulo)

La Esquina fc vs Deportivo Pakito 11:00

(Estímulo)

Catamarca United vs Mitre fc 10:00

(Copa Fulbo de Barrio)

