El actor recordó la polémica separación de Sofía Aldrey y reconoció que volvió a ser infiel, aunque aseguró que está trabajando en sí mismo.

En una reciente entrevista, Federico Bal hizo referencia a su ya conocida separación de Sofía Aldrey, la cual se produjo hace dos años luego del escándalo que estalló por la famosa “infidelidad del lavarropas”. La joven descubrió la traición de Bal gracias a un extraño hallazgo en un lavarropas, lo que originó una serie de comentarios mediáticos y repercusiones en las redes sociales.

Cuando le preguntaron sobre su presente sentimental, Bal no dudó en responder con picardía, generando nuevamente revuelo en los medios. A la consulta de si había vuelto a ser infiel después del polémico episodio, Fede confesó: “Después del lavarropas no volví a lavar ropa, que eso es importante, pero sí volví a ser infiel”, confesó el actor, agregando que “estoy trabajándolo, por eso no estoy de novio con nadie”.

Aunque no profundizó en detalles sobre sus actuales relaciones sentimentales, Bal reconoció que su comportamiento en el pasado había afectado otras de sus relaciones amorosas. Actualmente, el actor se encuentra soltero y parece estar tomando tiempo para trabajar en su vida personal y emocional.

A la hora de referirse a su vínculo con Evelyn Botto, Bal se mostró reservado y aseguró que se trata de una relación muy linda, pero optó por no compartir más detalles: “Me pasan cosas muy lindas y me parece que esa respuesta me la quedo para la intimidad”.

Una de las últimas relaciones confirmadas de Federico Bal fue con la bailarina Flor Díaz, con quien estuvo durante algo más de un año antes de su ruptura en diciembre de 2024. A partir de allí, el actor ha estado en el centro de varios rumores, pero parece que ahora prefiere concentrarse en su bienestar personal y alejarse de los compromisos amorosos.