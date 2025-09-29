Gilberto Filippin: “La política debe ser la voz del vecino y trabajar para mejorar su calidad de vida”

Gilberto Filippin, candidato a concejal por la Capital dentro del espacio Hacemos Renacer Catamarca, en declaraciones radiales habló sobre su campaña, la situación política y social de la provincia y sus proyectos para la ciudad.

Destacó que su campaña se centra en la proximidad con los vecinos y en atender sus necesidades concretas, más allá de discursos o promesas vacías. “La política del vecino se vive en la calle, en la plaza, en el barrio. No interesa lo que decimos los políticos, sino que a través de acciones concretas, la vida de la gente mejore: calles limpias, alumbrado en los barrios, plazas acogedoras”, señaló.

El candidato subrayó que las encuestas independientes realizadas en Córdoba reflejan un alto respaldo ciudadano hacia su propuesta. “Lo que escuchamos todos los días de la gente es que no conocen a sus concejales y sienten hartazgo hacia la política. Por eso queremos llevar la voz del vecino al Consejo Deliberante”, agregó.

Sobre la situación nacional, Filippin fue crítico con la gestión del Gobierno y la realidad económica de los ciudadanos. Señaló que la mayoría de las familias enfrentan endeudamiento, desempleo y pérdida de poder adquisitivo, y cuestionó la disparidad entre los discursos oficiales y la experiencia cotidiana de los catamarqueños. “Los números muestran cierres de empresas, despidos y salarios congelados. La gente quiere un país y una provincia normales, no promesas incumplidas”, afirmó.

Filippin también detalló sus propuestas y proyectos para la ciudad, destacando iniciativas innovadoras como el uso de plásticos reciclados para construir viviendas, la creación de un Instituto Municipal de la Vivienda y un centro permanente para emprendedores y artesanos, que permita a los catamarqueños comercializar sus productos durante todo el año. Además, planteó mejoras para los adultos mayores mediante el Fondo Complementario Municipal y resaltó la importancia de fortalecer el turismo local con apoyo tanto del sector privado como del Estado.

“La política no puede ser individualista ni basada en el egoísmo. Nuestra campaña se hace con recursos propios, con sinceridad y compromiso con la gente”, concluyó Filipín, destacando que el objetivo de su espacio es trabajar para que la ciudad y la provincia crezcan de manera inclusiva y sostenible, escuchando siempre la voz de los vecinos.