Nuevo piso salarial, aumento del 3,8 % y primera cuota del bono para empleados públicos de Catamarca

Docentes, personal de Salud y Seguridad, también cobrarán con aumento y bono.

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que los haberes de docentes y empleados públicos correspondientes al mes de septiembre de 2025 se acreditarán según el siguiente cronograma:

-Martes 7 de octubre: Docentes, todas las terminaciones.

-Miércoles 8 de octubre: Organismos de la Administración Pública Provincial.

En este caso, los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial acordado por el Gobierno de la provincia con los distintos gremios estatales en las últimas reuniones paritarias (actualización bimestral por inflación), a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial anunciado por un total de $120.000.

Estas actualizaciones salariales y aportes extraordinarios que hace el Gobierno de la provincia constituyen un significativo esfuerzo financiero del erario público para fortalecer la economía de los trabajadores catamarqueños y sus familias.

Nuevo piso salarial

Asimismo, a partir de este mes, los trabajadores públicos tendrán un nuevo piso salarial, que serán los siguientes:

-Docentes $650.000

-Organismos de la Administración Pública $800.000

-Personal de Seguridad $830.000.