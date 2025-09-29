HomeCatamarcaHacemos Renacer Catamarca llevó capacitación y propuestas a Pomán
Hacemos Renacer Catamarca llevó capacitación y propuestas a Pomán
Juan Nóbrega encabezó la comitiva y destacó la importancia de fortalecer el trabajo con la comunidad.
La lista 503 de Hacemos Renacer Catamarca desarrolló una intensa jornada en Pomán, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones de octubre. La comitiva estuvo encabezada por Juan Nóbrega, candidato a diputado provincial, quien resaltó el compromiso del espacio con el interior provincial y con la necesidad de generar oportunidades reales para la gente.
Durante la visita se realizaron dos turnos de capacitación en construcción en seco, que contaron con una gran participación de vecinos interesados en adquirir herramientas prácticas para el trabajo y el desarrollo local. “Cada capacitación significa abrir una puerta para el futuro. Queremos que nuestra gente tenga posibilidades de progresar en su tierra, sin tener que emigrar”, señaló Nóbrega.
La agenda también incluyó encuentros con productores locales y familias de la comunidad, donde los candidatos pudieron escuchar inquietudes y compartir las principales propuestas del espacio. El diálogo con los vecinos giró en torno a la producción, el empleo y la necesidad de políticas públicas con sensibilidad social.
En la ocasión, acompañaron a Nóbrega los candidatos locales de Pomán, entre ellos Brian Rosales, postulante a diputado provincial, junto a los candidatos a concejales municipales, quienes destacaron la importancia de trabajar unidos para representar al departamento con una agenda que priorice el empleo, la educación y la producción.
“Este proyecto no es de escritorio ni de redes sociales: es de la calle, de los barrios, de las familias que todos los días luchan por salir adelante. Nuestra tarea es estar cerca de la gente y acompañar sus esfuerzos”, remarcaron los referentes durante la jornada.
La actividad en Pomán forma parte de la recorrida que Hacemos Renacer Catamarca viene desplegando en toda la provincia, con un mensaje claro de renovación política y compromiso federal. A nivel nacional, el espacio se referencia en el proyecto del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que busca terminar con la falsa polarización y construir un país normal, con más oportunidades para el interior.