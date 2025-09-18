La Liga de Barrios se puso al Rojo Vivo!

El pasado domingo se jugó la 3era fecha del Torneo de fútbol amateur organizado por la Liga de Barrios de Catamarca, donde se empieza a poner mas que atractiva la definición de la primera ronda.
Como es habitual, el predio de Nino Club fue epicentro de una fecha clave para las aspiraciones de los equipos, para pasar a la ronda que definirá a un nuevo campeón de la “Libertadores” y “Sudamericana” barrial.
Asi también desde la comisión organizadora de la Liga de Barrios informaron que las finales del último torneo pendiente se llevaran a cabo posterior al domingo venidero.
Resultados Fecha 3 Libertadores y Sudamericana
CANCHA 1
Manchester V 2
Deportivo Tecla 1
Aston Birra fc 4
Newcastle fc 0
Tamo Activo fc 3
L.B.Altos de Choya 0
Deportivo Chacabuco 3
Inter del Norte 0
Leverkusen 1
Tigre fc 0
Chacarita fc 0
Deportivo kirki 1
(Sudamericana)
La 70 fc 2
Icaño fc 1
(Sudamericana)
La Vía fc 1
Santa Marta fc 0
CANCHA 2 🏟️
La Pichoneta fc 3
Los Tremendos fc 1
El Villano fc 0
Manchester fc 2
Moto Rom 0
Tienda León Sports 1
Tabacalero fc 2
Los Amigos de Yona 1
Deportivo Pakito A 1
Deportivo 920 fc 1
Lechuza fc 0
Del Barrio fc 0
La Esquina fc 0
Los N°1 L.B. 3
(Sudamericana- Interzonal)
La Catorce 22 1
Santo de Alem fc 3
Roma fc 1
Aguilones fc 3
CANCHA 3 🏟️
San Antonio Sur 2
After fc 0
Los Divinos fc 3
22 de Abril fc 0
Deportivo Pakito B 1
Bandeños fc 1
(Libertadores- Interzonal)
La Sarmiento fc 1
San Cayetano fc 0
(Sudamericana)
Choya Viejo fc 1
El Tomba fc 2
Unión THC 2
Combatientes fc 5
Alto Paraná fc 1
Tucumán fc 0
Deportivo Polcos 2
Academia del Norte 1
(Sudamericana)
Los Bajos fc 3
El Rejunte fc 0
CANCHA 4 🏟️
Deportivo Calcuta 1
22 de Abril fc 1
4.20 fc 0
Cachafa fc 2
Tercer Tiempo fc 0
Deportivo Caruso 4
Pibes Villeros fc 1
Talleres San Isidro 0
(Sudamericana)
La Nueva Era fc 3
Los Traidores fc 0
Borussia D.N. 2
La Sub 27 fc 1
(Sudamericana – Interzonal)
Piviejos fc 0
Ajax fc 0
(Sudamericana)
L.B. Altos de Choya 0
Mitre fc 1
(Sudamericana)
Pibes Villeros 3
Atlético Guemes 0
