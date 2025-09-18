jueves, septiembre 18, 2025
Gustavo Saadi pidió que “dejen de gobernar con la planilla de Excel”

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, respaldó la decisión del Congreso y pidió que el Gobierno Nacional abra el diálogo con las provincias y municipios. “Siguen manejando el país con una planilla de Excel sin conocer la realidad”, reclamó.

“Hace mucho tiempo vengo apoyando el financiamiento a las universidades. Hay que dejar de verlo como un gasto sino como una inversión. Se generan profesionales, conocimiento, innovación, solución de problemas. La universidad pública y gratuita le da la oportunidad a miles de jóvenes que buscan un futuro mejor. Si la dejamos de financiar, se van a generar esas enormes desigualdades sociales que no pueden pasar en la Argentina. Celebro la insistencia de los diputados nacionales con la ley de financiamiento”.

“El Gobierno tiene que hablar más con los sectores productivos e industriales, con las provincias. Siguen manejando el país con una planilla de Excel, sin conocer las realidades.

