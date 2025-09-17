Más agua para Nueva Coneta – Capayán

Con el objetivo de optimizar el servicio en la zona, Aguas de Catamarca SAPEM, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente a cargo del ingeniero Eduardo Niederle, continúa ejecutando obras estratégicas en el interior de la provincia en beneficio de toda la comunidad. En el departamento Capayán se lleva adelante una extensión de 1.250 metros de red de agua potable, mediante la instalación de cañerías de PEAD de 110 mm de diámetro, en reemplazo de la infraestructura obsoleta existente. Además, la obra contempla la ejecución de 70 conexiones domiciliarias de cada servicio, lo que permitirá beneficiar a más de 200 vecinos de la localidad, quienes accederán a un recurso esencial que impactará de manera directa en su calidad de vida. La empresa, junto al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y con el acompañamiento de la Municipalidad de Capayán, reafirma así su compromiso con las distintas localidades de Catamarca, impulsando acciones que representan un verdadero hito en la historia del servicio sanitario provincial.