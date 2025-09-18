Polti advirtió que no hará campaña para los candidatos del gobierno

En lo que sonó como un mensaje al gobernador y al actual senador Pío Carletta, el intendente de Recreo disparó: "vos quédate en Icaño con el traidor, con el chupasangre ese que tenés ahí, Lula se va a quedar con el pueblo".

El candidato a senador por la La Paz, Luis “Lula” Polti advirtió que solamente pedirá el voto para él y su compañera, Débora Romero, y para los concejales de su distrito, no así para diputados provinciales y nacionales,

“Si ellos quieren que la gente del departamento los vote, que vengan y den la cara así la gente los conoce”, disparó sobre los candidatos de Unión por la Patria durante un acto anoche en Quirós.

Asimismo, el actual intendente de Recreo aclaró que a sus actos no va a llevar a ningún otro candidato del oficialismo, solo él y la senadora suplente.

Irónico ante el anuncio de Gobernación que no lo acompañaran el próximo 23 cuando inaugure una batería de obras realizadas por su gestión, Polti dijo; “Quédense tranquilos, no venga nadie, que yo voy a estar con mi pueblo a mis espaldas, vos quédate en Icaño con el traidor, con el chupasangre ese que tenés ahí, Lula se va a quedar con el pueblo”.

Expresó su bronca por la falta de ayuda de la provincia y la demora en la transferencia de fondos para la ayuda a la gente. “Tengo ganas de llorar de la bronca, esto no da para más, y encima mañana venís a hacerle el caldo gordo con la inauguración de una ruta, si al asfalto no lo vamos a comer, animal”, apuntó sin dar nombres

Cerró con un fuerte discurso en contra de la política nacional que lleva adelante Javier Milei. “Hace dos años que vengo diciendo que nos van a llevar puestos, nos dejaron sin pensión a los discapacitados, sin medicamentos a los jubilados, no quitaron los remedios oncológicos, y los de acá también nos quitaron porque no se quieren pelear con la Nación, resulta que (Milei) está arrodillando a un país y hay que esperarlo ¡estamos todos locos!”.

Polti viene recorriendo junto a Romero todos los distritos del departamento dando a conocer las propuestas para la senaduría y dialogando con los vecinos. En Icaño hicieron entrega de 6 Aires Acondicionados Split Frío/Calor, elementos de práctica deportiva y mobiliario –bancos y sillas- a la Escuela Secundaria Nº 58. En el mismo acto se hizo entrega de Material Deportivo para el anexo de la localidad de Anjuli.

Hoy estuvo en Las Palmitas donde hizo entrega de 3 aires acondicionados que habían sido solicitados por la escuela y mercadería para el comedor. En Quirós también entregó aires acondicionados, pinturas, mercadería y materiales de educación Física. En San Antonio entregó otros 6 aires a la escuela secundaria y elementos de educación física, mientras que el Jardín de Infantes cumplió con el pedido de 3 aires acondicionados, 1 parlante y materiales de educación física.