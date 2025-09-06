Habían sido llevados por la fuerza de la casa de su expareja. El caso conmueve al vecino país.

La desesperada búsqueda de los dos hermanitos uruguayos terminó con el peor final. Alfonsina Morosini Ramos (2) y Francisco Alexander Morosini Ramos (6), que habían sido llevados por la fuerza de la casa de su madre por su propio padre, fueron encontrados sin vida. Ante la conmoción, el presidente Yamandú Orsi suspendió todas sus actividades públicas.

El hallazgo se produjo este viernes en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro. Allí estaba sumergido el auto en el que Andrés Morosini Rechoppa (28) había huido con los niños.

Los cuerpos estaban dentro del BYD rojo, hundido a tres metros de profundidad. “El auto estaba destrozado por la corriente y las piedras”, contó a Teledía un vecino que colaboró en las tareas de rescate.

Las pericias determinaron que las huellas del rodado iban en línea recta hacia el arroyo, lo que refuerza la hipótesis de que el homicida actuó con “premeditación y rapidez”.

“Se estima que el auto circulaba a unos 120, 130 km/h. Eso atentó contra todo el trabajo policial”, explicó Luis Rodríguez, jefe de Policía de Soriano.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior remarcaron que, cuando se activó el operativo tras la denuncia, el hombre ya había logrado sacarles amplia ventaja.

El drama comenzó el miércoles por la tarde. Andrés Morosini Rechoppa llegó a la casa de su expareja, Micaela Ramos, pese a tener prohibido acercarse por antecedentes de violencia doméstica.

Tras amenazarla, subió a los hijos al auto y escapó rumbo a la ruta 20. Las cámaras de seguridad lo captaron hasta el puente sobre el arroyo Don Esteban, donde finalmente fue hallado el vehículo sumergido por buzos de la Armada, con los cuerpos adentro.