Diputados aprobó un boleto de colectivo gratuito para jubilados mayores de 65 años

El proyecto se aprobó ayer en la séptima sesión de la Cámara de Diputados provincial, y busca facilitar la movilidad de adultos mayores en los servicios de transporte urbano e interurbano.

Se trata de una iniciativa de autoría del diputado Luis Fadel (UCR), que obtuvo media sanción por unanimidad, y que propone la implementación del Boleto Gratuito para Adultos Mayores a partir de los 65 años en los servicios de transporte urbano e interurbano.

Según explicó el legislador, la medida “seguramente va a traer muchos beneficios para, tal vez, una de las franjas etarias más complicadas actualmente en la provincia y en la Argentina y, sin entrar en discusiones, creo que un beneficio para nuestros jubilados, pensionados, es un beneficio para todos, sin ningún tipo de distinción”.

Tras una votación nominal, el proyecto fue aprobado con las modificaciones acordadas y el apoyo unánime de los 30 diputados y diputadas presentes en el recinto.