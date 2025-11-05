Home Deportes Francisco Sosa junto al niño atleta Juan Cruz Rivero
En la jornada de hoy, el Presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Francisco Sosa, recibió la grata visita del atleta Juan Cruz Rivero, quien integra el seleccionado argentino de Trampolín.
El niño que es orgullo catamarqueño en su disciplina, comentó su experiencia de formar parte de los mas destacados a nivel nacional que competiran en el Mundial de Pamplona en España y cuales son sus expectativas.
Sosa se mostró muy agradecido por la grata visita del niño junto a sus tutores.
“Recibimos la visita de Juan Cruz Rivero, quien con 13 añitos, forma parte de la Selección Argentina de Trampolín. Su esfuerzo , perseverancia y pasión, lo lleva a competir en el Mundial, que se desarrollará en Pamplona, España.
Seguimos apoyando a nuestros pequeños deportistas, quienes son un ejemplo para la Ciudad.
Te deseamos muchos éxitos Juan Cruz! Que sigas cumpliendo tus sueños ” expresó el edil en sus redes.