Hoy “Creando Campeones 3” en el sindicato de Luz y Fuerza

Con boxeadores de cuatro provincias, hoy desde las 22 se concretará la velada «Creando Campeones 3”, en Valle Viejo. Organizado por Tapia Box Promotions, el espectáculo de los puños tendrá como escenario al predio del Sindicato de Luz y Fuerza, y contará con dos combates profesionales y ocho amateurs con exponentes de Sgo del Estero, La Rioja, San Luis y Catamarca.
En el doble fondo rentado, estarán presentándose Javier «Johnny» Herrera (17-7-1 con 8 Ko), con casi tres años inactivo, y Gustavo «Monaguillo» Nieva (1-0-1).
En la categoría Ligero (61,235 Kg) Herrera se medirá frente al puntano Claudio «Serpiente» Echegaray (23-9-2 con 11 Ko), y en el peso Superpluma (hasta 58,966 Kg). Nieva peleará ante el riojano Franco «Limita» Ibarra (0-4). En la balanza, dieron: Herrera 59,200 Kg, Echegaray 59,300 Kg, Nieva 57,200 Kg e Ibarra 58,800 Kg.
En tanto que en amateurs, tendrán acción: Franco “Huracán” Navarro con el santiagueño Alejandro Lescano, Josué “La Joyita” Aguilar, el campeón provincial Manuel “Toro” Aragoné (hasta 81 Kg), y las representantes de Catamarca en los Juegos «Evita 2025», Melina Agüero y Jade Figueroa, entre otros.
El pesaje oficial amateur también se hará en el CPDC hoy, a partir de las 9. Las entradas saldrán $ 10 mil la anticipada, $ 12 mil en ingreso del festival, $ 15 mil el ringside y $ 5 mil seguro para niños y discapacitados.
La cartelera
Profesionales
Cat. Ligero, 6 asaltos
Javier «Johnny» Herrera vs Claudio «Serpiente» Echegaray (San Luis).
Cat. Superpluma, 4 asaltos
Gustavo «Monaguillo» Nieva vs Franco «Limita» Ibarra (La Rioja).
Amateurs
Cat. hasta 91 Kg
Franco Navarro (DT Manuel Cativa) vs Alejandro Lescano (Termas, Sgo del Estero).
Cat. hasta 60 Kg
Josué Aguilar (DT Joel Corzo) vs Mauricio Pereyra (DT Rodrigo Agüero).
Cat. hasta 75 Kg
Walter Navarro (DT Julio Apaza) vs Manuel Aragoné (DT Leandro Robles).
Cat. hasta 52 Kg
Selena Guerra (DT Luis y Bruno Tapia) vs Melina Agüero (DT Franco Díaz).
Cat. hasta 56 Kg
Tiago Carrizo (DT Micael Herrera) vs Alexander Paredes (Sgo del Estero).
Cat. hasta 60 Kg
Luciano “La Hormiga Atómica” Carrizo vs Aarón Mercado (DT Rodrigo Agüero).
Cat. hasta 54 Kg
Morena Frías (Termas, Sgo del Estero) vs Jade Figueroa (DT Franco Díaz).
Cat. hasta 54 Kg
Alma Cardozo (DT Julio Apaza) vs Kiara Ojeda (DT Eduardo Cano).
Presentación
“Estoy contento por todo, gracias a la Virgen del Valle por poder estar presente en esta velada. Pasé por momentos difíciles, lo superamos con la familia y ahora voy a dar lo mejor y que la victoria quede en Catamarca”, indicó Herrera en la presentación del evento.