Home Deportes La Selección argentina cierra el año ante Angola
El combinado nacional, con varias bajas importantes, se despide hasta su partido ante España, en 2026.
La Selección Argentina y Angola se enfrentarán hoy desde las 13 en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, por un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. La Albiceleste cerrará el año jugando en el país africano, que celebra el 50° aniversario de la independencia, en lo que sería, probablemente, su última prueba antes de jugar la Finalissima contra España.
La Albiceleste viene de obtener dos triunfos en Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre, ante Venezuela y ante Puerto Rico.
De cara a este duelo, Argentina contará con varias bajas de peso. Emiliano Martínez no fue citado porque el DT quiere darle minutos a otros arqueros, Enzo Fernández arrastra una molestia en la rodilla y tendrá descanso y, tanto Julián Álvarez como Nahuel Molina y Giuliano Simeone no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola y serán bajas. Por otro lado, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco son las sorpresas en la convocatoria de Scaloni.
Además, el entrenador decidió no llamar a los jugadores del fútbol argentino porque este fin de semana se definen las clasificaciones a playoffs y copas internacionales y no quería sacarle a los clubes sus figuras.
Este partido tendrá el agregado de que Argentina estrenará la camiseta que usará durante la próxima Copa del Mundo. Por otro lado, Angola quedó eliminada de la clasificación al Mundial 2026 y no pudo aprovechar la ampliación de cupos que le otorgó la FIFA a la AFC. Los angoleños finalizaron cuartos en el Grupo D con 12 unidades, muy lejos del líder Cabo Verde (23) y Camerún (19), que quedó segundo.
En conferencia, Scaloni confirmó que saltará al campo de juego con «un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto, muchos campeones del mundo dentro de la cancha» para luego realizar algunas variantes que servirán como pruebas, antes del sorteo del Mundial 2026.
«En base a cómo se dé el partido la idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Para eso están estos partidos. Según lo que vimos en los entrenamientos, que son chicos valiosos», afirmó.